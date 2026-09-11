Вертолет Ми-8 сделал 50 сбросов воды на горящий заповедник "Утриш" Глава Анапы Маслова: площадь пожара в заповеднике "Утриш" составляет 10 га

Москва11 сен Вести.В Анапе Краснодарского края продолжается тушение пожара в местном заповеднике "Утриш". Для этого была привлечена авиация, с которой совершено 50 сбросов воды, сообщила глава города Светлана Маслова.

Она отметила, что тушение с воздуха осуществлял вертолет Ми-8.

В работе задействованы специалисты МЧС, РСЧС, лесничества, казачества, подготовленные волонтеры. Вертолет Ми-8 сегодня сделал 50 сбросов воды написала она в MAX

Но огонь все-таки продолжил свое распространение и площадь возгорания в настоящее время составляет 10 га. Этому способствовала сухая ветреная погода.

В субботу авиацию планируется привлечь в случае, если до утра локализовать пожар не удастся.