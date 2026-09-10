Природный пожар в заповеднике на Большом Утрише полностью потушен

Потушен природный пожар в заповеднике на Большом Утрише Природный пожар в заповеднике на Большом Утрише полностью потушен

Москва10 сен Вести.Природный пожар в заповеднике на Большом Утрише, вспыхнувший после падения обломков украинского БПЛА, полностью ликвидирован. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Природный пожар … полностью ликвидирован. Спасибо огнеборцам, а также всем, кто оказывал помощь на разных направлениях написала она в своем канале в мессенджере МАХ

Лесная подстилка в районе хутора Дюрсо загорелась днем 8 сентября после падения обломков вражеского БПЛА. Площадь возгорания достигала 1,8 гектаров. Тушение огня осложняли сухая ветреная погода и труднодоступность местности.

25 августа на Утрише также был пожар после падения БПЛА. Тогда огнем пройдено 70 га, площадь активного горения составляла не более 5 га. Потушить возгорание удалось 28 августа.