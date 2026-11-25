Москва25 нояВести.На новом куполе камчатского вулкана Шивелуч, который в начале текущей недели при извержении выбросил столб пепла, замечено свечение. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Свечение на новом куполе вулкана Шивелуч прошедшей ночьюговорится в канале службы на платформе MAX, где также опубликован снимок свечения
Согласно оценкам вулканологов, в северной части лавового купола Шивелуча растет новый блок лавы, спутниковые данные показывают термическую аномалию на вулкане.
Ранее сообщалось, что 23 ноября вулкан Шивелуч при извержении выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря.