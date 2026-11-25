Свечение замечено на новом куполе вулкана Шивелуч на Камчатке

На новом куполе камчатского вулкана Шивелуч замечено свечение Свечение замечено на новом куполе вулкана Шивелуч на Камчатке

Москва25 ноя Вести.На новом куполе камчатского вулкана Шивелуч, который в начале текущей недели при извержении выбросил столб пепла, замечено свечение. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Свечение на новом куполе вулкана Шивелуч прошедшей ночью говорится в канале службы на платформе MAX, где также опубликован снимок свечения

Согласно оценкам вулканологов, в северной части лавового купола Шивелуча растет новый блок лавы, спутниковые данные показывают термическую аномалию на вулкане.

Ранее сообщалось, что 23 ноября вулкан Шивелуч при извержении выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря.