Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10,5 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10,5 километра над уровнем моря Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10,5 км

Москва29 окт Вести.Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый столб, который поднялся примерно на 10,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 10,5 км над уровнем моря говорится в публикации

Отмечается, что выброс зафиксировали днем в четверг по местному времени. Высоту выброса определяют по сейсмическим данным.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки, он находится в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Он представляет собой одно из крупнейших вулканических образований полуострова. Активизация Шивелуча усилилась в мае 2009 года, тогда купол вулкана прорезала расщелина глубиной порядка 30 метров.