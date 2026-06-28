Москва28 июнВести.Обломки беспилотного летательного аппарата упали на окраине города Родники в Ивановской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Оперативного штаба.
Известно, что в результате произошедшего никто не пострадал.
По предварительным данным из повреждений - выбитые стекла в ряде квартир в многоквартирном домеговорится в заявлении, размещенном в мессенджере MAX
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники уполномоченных служб, идет оценка ущерба.
Ранее на территории Ивановской области был отменен режим опасности беспилотных летательных аппаратов.