Фрагменты БПЛА упали на окраине города в Ивановской области

На окраине города Родники в Ивановской области рухнули обломки БПЛА Фрагменты БПЛА упали на окраине города в Ивановской области

Москва28 июн Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата упали на окраине города Родники в Ивановской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Оперативного штаба.

Известно, что в результате произошедшего никто не пострадал.

По предварительным данным из повреждений - выбитые стекла в ряде квартир в многоквартирном доме говорится в заявлении, размещенном в мессенджере MAX

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники уполномоченных служб, идет оценка ущерба.

Ранее на территории Ивановской области был отменен режим опасности беспилотных летательных аппаратов.