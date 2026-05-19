Москва19 мая Вести.Погиб заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник управления спорта, молодежной политики и культуры городского округа Светлый Иван Косенко. Об этом сообщили в Калининградской областной федерации футбола.

Косенко не стало 18 мая, в понедельник.

На отдыхе в результате несчастного случая трагически погиб Иван Косенко. Время и место прощания сообщим позднее говорится в официальном Telegram-канале КОФФ

В Министерстве спорта Калининградской области отметили, что Косенко лично курировал все соревнования, а также возведение, реконструкцию и содержание спортивных объектов в городе.

Подробности гибели не приводятся. Ему было 39 лет.