Москва19 маяВести.Погиб заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник управления спорта, молодежной политики и культуры городского округа Светлый Иван Косенко. Об этом сообщили в Калининградской областной федерации футбола.
Косенко не стало 18 мая, в понедельник.
На отдыхе в результате несчастного случая трагически погиб Иван Косенко. Время и место прощания сообщим позднееговорится в официальном Telegram-канале КОФФ
В Министерстве спорта Калининградской области отметили, что Косенко лично курировал все соревнования, а также возведение, реконструкцию и содержание спортивных объектов в городе.
Подробности гибели не приводятся. Ему было 39 лет.