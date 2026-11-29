Правая оппозиция лидирует на выборах в Испании после обработки 26% бюллетеней

На парламентских выборах в Испании лидирует правоцентристская оппозиция Правая оппозиция лидирует на выборах в Испании после обработки 26% бюллетеней

Москва29 ноя Вести.Оппозиционная правоцентристская Народная партия (НП) лидирует на досрочных парламентских выборах в Испании после обработки более 26% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные властей королевства.

НП может занять 131 место в нижней палате испанского парламента (Конгресс депутатов), состоящей из 350 кресел, тогда как Испанская социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом претендует на 115 мандатов. Крайне правая партия "Вокс" может получить 48 мандатов, а левая коалиция "Широкий фронт" – 11.

Основная борьба на выборах разворачивается между правящими социалистами и правыми силами. Санчес проголосовал утром в числе первых и заявил об "исторически высокой явке".