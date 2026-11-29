Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Испании

В Испании началось голосование на парламентских выборах Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Испании

Москва29 ноя Вести.В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах, избирательные участки в материковой части страны открылись в 9 утра (11.00 мск) в воскресенье, пишет испанская газета El Pais.

Всего в Испании открыты более 61 тысячи избирательных участков, на которых могут проголосовать свыше 38,6 миллиона избирателей.

Голосование будет продолжаться до 20.00 (22.00 мск)... Первые предварительные результаты ожидаются около 22.30 (00.30 мск понедельника) отмечается в сообщении

Премьер Испании, социалист Педро Санчес проголосовал утром в числе первых и заявил об "исторически высокой явке".

По итогам выборов будут сформированы нижняя палата – Конгресс депутатов (305 человек) и Сенат (209 человек).

Основная борьба на выборах разворачивается между правящими социалистами и правыми силами. В последних опросах лидируют правые партии, но они не набирают абсолютного большинства, которое бы позволило самостоятельно утвердить нового премьера.

О роспуске парламента и досрочных всеобщих выборах нынешний премьер Испании Педро Санчес объявил в начале октября. Причиной стал затяжной жилищный кризис в стране.

Журналист ИС "Вести" Мария Валиева отмечала, что выборы в Испании могут превратиться в референдум по жилищной политике.