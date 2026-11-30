Оппозиция продолжает лидировать в Испании после обработки почти 90% бюллетеней

На парламентских выборах в Испании лидирует правоцентристская партия Оппозиция продолжает лидировать в Испании после обработки почти 90% бюллетеней

Москва30 ноя Вести.Оппозиционная правоцентристская Народная партия (НП) лидирует на досрочных парламентских выборах в Испании после обработки почти 90% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные властей королевства.

НП может получить 132 места в нижней палате испанского парламента (Конгрессе депутатов), а Испанская социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом пока имеет в активе 117 мест. Еще 52 мандата может получить крайне правая партия "Вокс".

Основная борьба на выборах разворачивается между правящими социалистами и правыми силами. НП и "Вокс" могут получить большинство кресел в 350-местном парламенте.

В начале октября Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначении досрочных всеобщих выборов из-за затяжного жилищного кризиса в стране.