На подлете к Москве сбит 19-й за день украинский беспилотник

На подлете к Москве сбит 19-й за день БПЛА На подлете к Москве сбит 19-й за день украинский беспилотник

Москва17 июн Вести.Российские военнослужащие уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ в 07.54 мск.

Всего с начала суток 17 июня уничтожено 19 вражеских дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву — были сбиты 60 беспилотников. Однако один из них повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), в результате вспыхнул пожар.