До 2,8 млрд красноярское ГУФСИН направит на строительство тюрьмы в Минусинске

Москва12 мая Вести.До 2,8 миллиарда рублей будет направлено на строительство тюрьмы в Минусинске от Главного управления ФСИН по Красноярскому краю. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала госзакупок.

Тюрьма займет площадь в 2,8 тысячи "квадратов", корпус будет вмещать 593 человека. Объект будет включать блок А и блок Б с переходной галереей между ними, а также прогулочный дворик площадью 75 "квадратов".

Рабочей документацией предусмотреть строительство объекта в один этап 2027-2030 годы отмечается в сообщении

Начальная (максимальная) цена контракта – 2,8 миллиарда рублей. Ведомство планирует определиться с подрядчиком 2 июня.