В России количество заключенных уменьшилось до 282 тысяч Директор ФСИН Гостев: число заключенных в России сократилось до 282 тысяч

Москва14 мая Вести.Директор ФСИН Аркадий Гостев на встрече с журналистами сообщил, что количество заключенных в России сократилось до 282 тысяч. На конец 2021 года было 465 тысяч. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что 85 тысяч из них находятся в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора.

Если на конец 2021 года было 465 тыс. [заключенных], то сейчас - 282 тыс., из них 85 тыс. - в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора цитирует Аркадия Гостева агентство

Ключевые причины уменьшения численности – гуманизация уголовных наказаний, более частое применение принудительных работ и иных мер, не предполагающих изоляцию от общества, а также отбор добровольцев на контрактную службу в Вооруженные силы РФ.

Значительная часть продукции, производимой в учреждениях ФСИН, изготавливалась в интересах российской армии для нужд специальной военной операции. Для этих целей дополнительно задействуется около 16 тысяч осужденных. Выпуск продукции для СВО составил около 5,5 миллиарда рублей. Общий объем производства в учреждениях ФСИН в 2025 году достиг 47 млрд рублей.