На границе Ярославской и Вологодской областей обнаружено 9 беспилотников

На стыке Ярославской и Вологодской областей заметили 9 дронов На границе Ярославской и Вологодской областей обнаружено 9 беспилотников

Москва18 апр Вести.На границе Вологодской и Ярославской областей замечено девять беспилотников. В связи с этим в Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность". Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным Министерства обороны РФ, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность" написал Георгий Филимонов

Жителей Череповца об угрозе оповестят через sms, также будет включен сигнал сирены.

Информацию о дронах подтвердили очевидцы, добавил Филимонов.

Граждан призывают сохранять спокойствие и следить за сообщениями экстренных служб.