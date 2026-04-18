Москва18 апрВести.На границе Вологодской и Ярославской областей замечено девять беспилотников. В связи с этим в Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность". Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
По данным Министерства обороны РФ, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"написал Георгий Филимонов
Жителей Череповца об угрозе оповестят через sms, также будет включен сигнал сирены.
Информацию о дронах подтвердили очевидцы, добавил Филимонов.
Граждан призывают сохранять спокойствие и следить за сообщениями экстренных служб.