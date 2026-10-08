Москва8 октВести.В Холмском районе Сахалина на автодороге обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По факту обнаружения тела 74-летнего мужчины на автодороге по направлению Южно-Сахалинск — Холмск организована доследственная проверкаговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В СК уточнили, что в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.