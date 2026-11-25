На видео попало, как москвичи спасают роботов-курьеров из снежного плена Жители Москвы массово помогают роботам-курьерам, застрявшим в снегу

Москва25 ноя Вести.В соцсетях опубликовали видео как москвичи помогают роботам-доставщикам, которые застряли в сугробах. Об этом пишет Telegram-канал "112".

В условиях непогоды, которая обрушилась вчера на столицу, малыши-курьеры не могут самостоятельно выбраться из заносов на дорогах и начинают буксовать.

На кадрах видно, как местные жители вытаскивают аппараты из снежного плена.

Малыши буксуют в снегу и не могут выбраться сами, поэтому прохожие приходят на помощь сказано в публикации

Некоторые сердобольные граждане даже делают это среди ночи или останавливают автомобили, чтобы помочь малышам-курьерам продолжить маршрут.