В Московской области спасатели помогли 17-летнему курьеру, застрявшему в болоте В Дубненском округе спасатели помогли 17-летнему курьеру, застрявшему в болоте

Москва23 сен Вести.В Дубненском округе спасатели помогли 17-летнему курьеру, застрявшему в болоте при развозе заказов. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел вечером 22 сентября в Дубненском округе. Юноша заблудился и не мог выбраться из заболоченного участка.

В "112" позвонил 17-летний парень, развозивший заказы на велосипеде. Он рассказал, что направлялся в район Юркино и решил сократить путь через лес, но оказался на труднопроходимом участке. Сильный дождь, болота, ямы, плотины, возведенные бобрами, и тяжелая сумка с заказами... Парень понял, что без помощи спасателей не обойтись – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По указанным координатам оперативно выехали работники дежурной смены. Уже на месте один из спасателей зашел в воду, которая достигала пояса, чтобы помочь подростку выбраться. Опираясь на велосипед и плечо спасателя, юноша шаг за шагом вышел к безопасному месту.

Медицинская помощь несовершеннолетнему не потребовалась.