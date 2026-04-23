На Западе заподозрили Украину в рисках повторного перекрытия "Дружбы" Weltwoche: получив кредит ЕС, Киев может вновь перекрыть нефтепровод "Дружба"

Москва23 апр Вести.Швейцарская газета Die Weltwoche выразила сомнения в добросовестности украинских властей, связывая эти опасения со спекуляциями вокруг ремонта нефтепровода "Дружба".

По мнению издания, после получения значительного кредита от Евросоюза Киев может вновь прекратить поставки топлива.

Автор статьи иронично предположил, что трубопровод волшебным образом восстановил работоспособность практически "за одну ночь" сразу после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра. Он также связал это с разблокированием европейского кредита на 90 миллиардов евро, который ранее сдерживался Венгрией, назвав такое "самовосстановление" чудом.

В материале отмечается, что существует риск того, что украинская сторона, получив обещанные европейские финансовые средства, может не выполнить обязательства перед западными партнерами и повторно заблокировать транзит энергоресурсов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что детали возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в настоящее время прорабатываются на корпоративном уровне.