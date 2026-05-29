Москва29 маяВести.Инцидент произошел 29 мая на территории завода имени В.И. Чапаева в Чебоксарах. Как сообщил глава городской администрации Станислав Трофимов, на предприятии случился технологический хлопок. В это время на территории региона действовал режим ракетной опасности.
Хочу сразу подчеркнуть главное: этот инцидент никак не связан с атакой извне и произошел без последующего горениянаписал Трофимов в своем канале в мессенджере MAX
В результате инцидента никто не пострадал.
По информации местных СМИ, хлопок на заводе имени Чапаева произошел при утилизации отходов производства. Очевидцы заявили, что в районе предприятия было задымление.