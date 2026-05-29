На заводе в Чебоксарах произошел технологический хлопок, никто не пострадал

Москва29 мая Вести.Инцидент произошел 29 мая на территории завода имени В.И. Чапаева в Чебоксарах. Как сообщил глава городской администрации Станислав Трофимов, на предприятии случился технологический хлопок. В это время на территории региона действовал режим ракетной опасности.

Хочу сразу подчеркнуть главное: этот инцидент никак не связан с атакой извне и произошел без последующего горения написал Трофимов в своем канале в мессенджере MAX

В результате инцидента никто не пострадал.

По информации местных СМИ, хлопок на заводе имени Чапаева произошел при утилизации отходов производства. Очевидцы заявили, что в районе предприятия было задымление.