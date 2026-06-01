Москва1 июн Вести.Начальником возрожденного Челябинского высшего танкового командного училища назначен Герой Российской Федерации гвардии полковник Леонид Владимирович Рыжов. Об этом сообщило всероссийское общественное движение "Союз танкистов России".

Правительство РФ 27 мая опубликовало распоряжение о воссоздании Челябинского высшего танкового командного училища, которое было расформировано в 2007 году.

Назначение ... Рыжова ... — это очень грамотное и взвешенное решение Министерства обороны. Леонид Владимирович — наш выпускник, выпускник Казанского танкового училища 1999 года, прошедший славный боевой путь от командира взвода до начальника управления общевойсковой армии. Он не понаслышке знает, что такое современный бой, как нужно готовить и воспитывать настоящих офицеров-танкистов. Его боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, его стратегическое мышление и лидерские качества — именно то, что нужно для подготовки нового поколения командиров танковых войск приводятся на сайте слова председателя исполнительного комитета ВОД "Союз танкистов России" гвардии подполковника запаса Альберта Гималетдинова

Леонид Рыжов родился 9 августа 1977 года в Козьмодемьянске Республики Марий Эл. В 1994 году поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое окончил с отличием. Офицерскую службу начинал командиром взвода роты почетного караула, затем прошел путь от заместителя командира роты до командира бригады — начальника управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа

С 24 февраля 2022 года Леонид Рыжов участвует в СВО, где его подразделение отличилось при форсировании реки Северский Донец и в боях за освобождение Донбасса.

В январе 2024 года военнослужащему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Изначально Челябинское танковое училище создали в 1941 году, в годы Великой Отечественной войны. В 1948 году его расформировали, а в конце 60-х восстановили. 21 выпускник учебного заведения стал Героем Советского Союза, 10 — Героем Российской Федерации. Всего было подготовлено более 12 000 офицеров-танкистов. В мае 2007 училище было окончательно расформировано.