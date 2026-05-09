Москва9 мая Вести.Парадом Победы на Красной площади в Москве впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Мордвичев. Принимал парад министр обороны Андрей Белоусов.

Андрей Мордвичев занял пост главкома сухопутных войск в мае 2025 года. До него эту должность занимал Олег Салюков, которого назначили замсекретаря Совета безопасности РФ.

Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре в Казахской ССР, в 1997 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Мордвичев удостоен звания Героя России и награжден орденами Мужества, Суворова, Александра Невского, Жукова, а также медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.