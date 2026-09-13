Москва13 сен Вести.Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь, уничтожены девять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По данным главы города, никто не пострадал, но зафиксированы возгорания в разных частях Севастополя.

В районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелся частный дом в одном из СНТ, на месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет... В районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ, оперативные службы выехали на место