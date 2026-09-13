Москва13 сенВести.Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь, уничтожены девять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По данным главы города, никто не пострадал, но зафиксированы возгорания в разных частях Севастополя.
В районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелся частный дом в одном из СНТ, на месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет... В районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ, оперативные службы выехали на местосказано в сообщении
Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской, добавил Развожаев.