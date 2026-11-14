Над Тарусским округом Калужской области сбили дрон ВСУ Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тарусским округом Калужской области

Москва14 ноя Вести.В Калужской области дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Тарусским округом. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Сегодня днем силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Тарусского муниципального округа написал Владислав Шапша

В настоящее время на месте падения фрагментов работают сотрудники оперативных служб.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.