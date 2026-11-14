Москва14 нояВести.В Калужской области дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Тарусским округом. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Сегодня днем силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Тарусского муниципального округанаписал Владислав Шапша
В настоящее время на месте падения фрагментов работают сотрудники оперативных служб.
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.