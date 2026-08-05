Над Тульской областью сбит беспилотник, пострадавших нет БПЛА уничтожен над Тульской областью

Москва5 авг Вести.Над Тульской областью сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник написал он в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировано.

Миляев призвал жителей области в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно звонить по телефонам 01, 101 или 112.

Он указал, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Минувшей ночью над Тульской областью было уничтожено 107 БПЛА. В результате одной из атак загорелся логистический центр компании Wildberries, пострадал один человек. Днем 5 августа над регионом было сбито еще шесть дронов.