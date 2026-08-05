Москва5 авгВести.Над Тульской областью сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотникнаписал он в мессенджере MAX
Губернатор отметил, что пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировано.
Миляев призвал жителей области в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно звонить по телефонам 01, 101 или 112.
Он указал, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Минувшей ночью над Тульской областью было уничтожено 107 БПЛА. В результате одной из атак загорелся логистический центр компании Wildberries, пострадал один человек. Днем 5 августа над регионом было сбито еще шесть дронов.