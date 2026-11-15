Москва15 нояВести.Прошедшей ночью над Воронежем и 12 районами области противовоздушная оборона РФ уничтожила 28 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в MAX.
Соответствующее сообщение появилось 15 ноября в 7.30 по московскому времени в MAX.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и 12 районами области были обнаружены и уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратовговорится в сообщении
Предварительно, пострадавших нет. Разрушения отсутствуют.
На территории региона отменена беспилотная опасность.