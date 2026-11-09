Москва9 нояВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении шести вражеских беспилотников над территорией Воронежа и тремя районами области.
Соответствующая публикация появилась в 07.02 по московскому времени в мессенджере MAX.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратовотмечается в сообщении
Предварительно, пострадавших нет, разрушения отсутствуют.
На территории региона отменена беспилотная опасность.