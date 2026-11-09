Москва9 нояВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении шести вражеских беспилотников над территорией Воронежа и тремя районами области.

Соответствующая публикация появилась в 07.02 по московскому времени в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов

отмечается в сообщении

Предварительно, пострадавших нет, разрушения отсутствуют.

На территории региона отменена беспилотная опасность.