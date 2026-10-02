Над Воронежской областью уничтожили 62 беспилотника за вечер и ночь

В Воронежской области за вечер и ночь сбили 62 дрона ВСУ Над Воронежской областью уничтожили 62 беспилотника за вечер и ночь

Москва2 окт Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны за вечер 1 октября и минувшую ночь ликвидировали 62 беспилотника ВСУ над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Всего вечером 1 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата написал Александр Гусев

Предварительно, никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.