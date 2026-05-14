Москва14 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время общения с представителями СМИ упомянул высказывание некого российского мыслителя, охарактеризовавшего его страну как "маленькую сверхдержаву". Об этом сообщает Clash Report.

При этом израильский лидер не назвал имя конкретного автора этих слов.

Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России — он сказал: "Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава" заявил Нетаньяху

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи, реагируя на информацию о предполагаемом секретном визите Нетаньяху в ОАЭ, пригрозил ответственностью государствам, которые помогают Тель-Авиву в противостоянии Тегерану.