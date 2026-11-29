Москва29 нояВести.Минувшей ночью в Пензенском районе средства РЭБ подавили беспилотник Вооруженных сил Украины. При падении он врезался в жилой дом – в результате женщина получила травмы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.
Сегодня ночью на территории Пензенского района средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена работа вражеского БПЛА. При падении беспилотник врезался в жилой дом. Пострадала женщинанаписал Олег Мельниченко
Как отмечается, женщина отделалась легким ранением, госпитализация ей не потребовалась.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Подачу ресурсов, нарушенную после падения дрона, уже восстановили энергетики и газовые службы.