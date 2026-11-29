При падении украинского БПЛА в Пензенском районе пострадала женщина

Ночью в Пензенском районе дрон врезался в жилой дом, пострадала женщина При падении украинского БПЛА в Пензенском районе пострадала женщина

Москва29 ноя Вести.Минувшей ночью в Пензенском районе средства РЭБ подавили беспилотник Вооруженных сил Украины. При падении он врезался в жилой дом – в результате женщина получила травмы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

Сегодня ночью на территории Пензенского района средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена работа вражеского БПЛА. При падении беспилотник врезался в жилой дом. Пострадала женщина написал Олег Мельниченко

Как отмечается, женщина отделалась легким ранением, госпитализация ей не потребовалась.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Подачу ресурсов, нарушенную после падения дрона, уже восстановили энергетики и газовые службы.