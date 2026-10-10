Москва10 октВести.В Пензенской области силы противовоздушной обороны отражают ночную атаку БПЛА, один дрон сбит, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Олег Мельниченко.
Идет отражение атаки вражеских БПЛА по территории Пензенской области. Силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп над областным центром сбит беспилотникнаписал чиновник
По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. О разрушениях жилой застройки и инфраструктуры также не сообщается.