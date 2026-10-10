Мельниченко: БПЛА сбит при отражении ночной атаки над Пензенской областью

В Пензенской области в ходе отражения воздушной атаки сбили дрон Мельниченко: БПЛА сбит при отражении ночной атаки над Пензенской областью

Москва10 окт Вести.В Пензенской области силы противовоздушной обороны отражают ночную атаку БПЛА, один дрон сбит, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Олег Мельниченко.

Идет отражение атаки вражеских БПЛА по территории Пензенской области. Силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп над областным центром сбит беспилотник написал чиновник

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. О разрушениях жилой застройки и инфраструктуры также не сообщается.