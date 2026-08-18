Москва18 авгВести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что при подавлении работы вражеского БПЛА в Нижнеломовском районе повреждена линия электропередач.

На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Пострадавших нет.

Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение

сказано в сообщении

Кроме того, на территории трех домов выбиты окна.

Мельниченко напомнил населению, что при обнаружении фрагментов сбитых дронов нельзя к ним приближаться, а также фотографировать. На место инцидента следует вызвать специалистов экстренных служб.