Москва18 авгВести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что при подавлении работы вражеского БПЛА в Нижнеломовском районе повреждена линия электропередач.
На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Пострадавших нет.
Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжениесказано в сообщении
Кроме того, на территории трех домов выбиты окна.
Мельниченко напомнил населению, что при обнаружении фрагментов сбитых дронов нельзя к ним приближаться, а также фотографировать. На место инцидента следует вызвать специалистов экстренных служб.