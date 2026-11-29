Ночью над Кузнецким районом Пензенской области сбили украинский беспилотник Мобильные огневые группы уничтожили дрон ВСУ над Пензенской областью

Москва29 ноя Вести.Прошедшей ночью мобильные огневые группы ликвидировали один беспилотник Вооруженных сил Украины над Кузнецким районом Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

Минувшей ночью над территорией Кузнецкого района силами мобильных огневых групп сбит вражеский БПЛА написал Олег Мельниченко

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.

На месте падения фрагментов дрона работают сотрудники оперативных и экстренных служб.