Москва29 нояВести.Прошедшей ночью мобильные огневые группы ликвидировали один беспилотник Вооруженных сил Украины над Кузнецким районом Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.
Минувшей ночью над территорией Кузнецкого района силами мобильных огневых групп сбит вражеский БПЛАнаписал Олег Мельниченко
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.
На месте падения фрагментов дрона работают сотрудники оперативных и экстренных служб.