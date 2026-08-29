Режим ракетной опасности объявляли в Волгоградской и еще шести областях

В Волгоградской и еще шести областях ночью объявляли ракетную опасность Режим ракетной опасности объявляли в Волгоградской и еще шести областях

Москва29 авг Вести.Минувшей ночью в ряде российских регионов объявлялась ракетная опасность. Жителям рекомендовали проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы, питьевую воду и лекарства.

Такие меры были приняты в Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.

По сообщению регионального МЧС, в Волгоградской области ракетная опасность объявлялась с 03.58 по московскому времени. Продлилась она около 40 минут.

Ранее сообщалось, что система ПВО Минобороны предотвратила атаку ВСУ на Пензенскую область.

На регион направлялась ракета, которая была сбита на его границе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ракета летела на область утром 29 августа.

В ходе отражения воздушной атаки на границе Пензенской области дежурными силами ПВО уничтожена ракета, летевшая в направлении нашего региона написал он в MAX

Удар с применением БПЛА был совершен в Ростовской области. Там, в числе прочего, пострадал логистический центр маркетплейса Ozon.