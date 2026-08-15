Москва15 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную угрозу вблизи Пензенской области, были поражены все цели. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Враг предпринял попытку атаки ночью 15 августа.

Военнослужащие подразделений ПВО … отразили возникшую ракетную угрозу. Все цели поражены, не достигнув Пензенской области написал Мельниченко в своем канале в мессенджере МАХ

Мельниченко поблагодарил российских военных за проделанную работу.

Согласно сообщениям, "Ракетная опасность" действовала в регионе с 02.27 мск до 04.02 мск.