Москва29 авгВести.Утром 29 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинскую ракету на подлете к Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на границе Пензенской области дежурными силами ПВО уничтожена ракета, летевшая в направлении нашего регионапроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ночью и утром 29 августа на территории Пензенской области объявлялась беспилотная и ракетная опасность, вводился план "Ковер". В настоящее время тревога в регионе отменена.