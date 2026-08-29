Мельниченко: украинская ракета уничтожена на подлете к Пензенской области

Силы ПВО сбили вражескую ракету на границе Пензенской области Мельниченко: украинская ракета уничтожена на подлете к Пензенской области

Москва29 авг Вести.Утром 29 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинскую ракету на подлете к Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на границе Пензенской области дежурными силами ПВО уничтожена ракета, летевшая в направлении нашего региона проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ночью и утром 29 августа на территории Пензенской области объявлялась беспилотная и ракетная опасность, вводился план "Ковер". В настоящее время тревога в регионе отменена.