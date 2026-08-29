В Пензенской области объявлялась ракетная опасность Ракетная опасность объявлялась в Пензенской области

Москва29 авг Вести.Ранним утром 29 августа на территории Пензенской области объявлялась тревога в связи ракетной опасностью, следует из данных официального канала главы региона Олега Мельниченко на платформе MAX.

Угроза ракетного удара была объявлена в 4.34 и действовал до 5.27 мск. В настоящее время на территории региона отменен, в том числе, режим беспилотной опасности.

Отбой ракетной опасности. На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят говорится в канале пензенского губернатора

Ранее сообщалось, что 29 августа ракетная опасность объявлялась почти в 20 регионах России, включая Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край.