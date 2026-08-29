Тревогу из-за опасности ракетного удара объявили в Пермском крае В Пермском крае объявили тревогу из-за опасности ракетного удара

Москва29 авг Вести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлена на территории Пермского края. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена в Пермском крае в 7.15 (местного времени) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 29 августа опасность ракетного удара объявлялась почти в 20 регионах России, включая Нижегородскую, Кировскую, Оренбургскую, Челябинскую и Свердловскую области, а также Татарстан, Удмуртию и Чувашию.