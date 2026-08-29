В Свердловской и Челябинской областях объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Челябинской и Свердловской областях В Свердловской и Челябинской областях объявлена ракетная опасность

Москва29 авг Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Свердловской и Челябинской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах в мессенджере MAX.

В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность предупредил население своего региона губернатор Свердловской области Денис Паслер

Жителей Челябинской области оповестили о ракетной угрозе через каналы МЧС.

Ранее 29 августа ракетная опасность объявлялась в более чем 15 регионах России, включая Ростовскую, Пензенскую, Кировскую, Самарскую области, а также Удмуртию и Татарстан.