Москва3 мая Вести.Премьером Мариинского театра стал танцовщик и хореограф Александр Сергеев. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В театре отметили выдающийся артистизм, профессионализм и яркую индивидуальность артиста.

Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра говорится в сообщении

Александр Сергеев отучился в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой и был принят в труппу Мариинского театра, а в 2010 году стал солистом. За все время работы он отыграл более 60 партий в классических балетах и современных постановках.