Один человек пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Москва12 апр Вести.Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

ЧП произошло на участке автодороги Ясные Зори - Октябрьский Белгородского округа. Пострадавший смог самостоятельно добраться до больницы.

У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки сообщил Вячеслав Гладков

После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что по указанию президента России с 16 часов 11 апреля до конца дня 12 апреля действует пасхальное перемирие. Тем не менее, по данным Минобороны РФ, украинская сторона нарушила его уже почти 2 тысячи раз.