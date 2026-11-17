Москва17 нояВести.Взрыв произошел в гаражно-строительном кооперативе "Восток" в Геленджике, пострадал один человек, сообщила пресс-служба муниципального центра управления города в социальной сети "ВКонтакте".
По информации ЕДДС Геленджика, в 13.12 в ГСК "Восток" произошел взрыв, предположительно газовой смеси… Пострадал мужчина, он доставлен в городскую больницунаписали в пресс-службе
На месте происшествия работают сотрудники аварийной газовой службы, правоохранительные органы, оперативные службы.