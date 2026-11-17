Прокуратура Геленджика начала проверку по факту взрыва в гаражном кооперативе Прокуратура Геленджика установит обстоятельства взрыва в гаражном кооперативе

Москва17 ноя Вести.Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту взрыва газа в гаражно-строительном кооперативе "Восток", сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что днем 17 ноября 2026 в ГСК по улице Приветливой произошел хлопок газа. В результате произошедшего пострадал 76-летний мужчина, он госпитализирован написали в пресс-службе

Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.