Ограничено движение мотоциклов ночью в Белгородской области В Белгородской области ограничили движение мототехники ночью

Москва6 июл Вести.В Белгородской области с 00.00 часов 6 июля начало действовать ограничение движения мототехники в ночное время. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области.

Ограничить <…> передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22.00 до 06.00 часов уточняется в документе

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.