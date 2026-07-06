Москва6 июлВести.В Белгородской области с 00.00 часов 6 июля начало действовать ограничение движения мототехники в ночное время. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте губернатора и правительства Белгородской области.
Ограничить <…> передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22.00 до 06.00 часовуточняется в документе
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.