Yle: в Финляндии сгорел необитаемый остров, его не пытались потушить

Москва19 апр Вести.Необитаемый речной остров в финской Лапландии полностью сгорел, сообщил телерадиовещатель Yle. По его данным, пожарные даже не предпринимали попыток потушить возгорание, но следили за тем, чтобы огонь не затронул другие острова или материк.

Возгорание на острове на реке Торнионйоки произошло в субботу, 18 апреля, уже к утру воскресенья, 19 апреля, почти полностью сгорел. Как сообщила служба спасения, необитаемый остров расположен у поселка Карунки.

Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением. Спасатели следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова реки Торнионйоки или на материк говорится в статье

Пожар, как отмечается в публикации, спровоцировал сильное задымление в округе.