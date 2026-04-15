От блокады Ормузского пролива больше других пострадали страны Юго-Восточной Азии Кнайсль: страны ЮВА больше других пострадали от блокады Ормузского пролива

Москва15 апр Вести.В результате конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива пострадали миллионы мигрантов, которые, работая в странах региона, поддерживали свои семьи на родине. Это отметила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, денежные переводы мигрантов поддерживали экономику целых государств.

Я хотела бы напомнить о миллионах мигрантов - они отправляли 400, 500, 600 долларов обратно в свои государства, работая в Кувейте, в Дубае. И если мы сложим все эти цифры, это гораздо больше, чем все бюджеты любых органов и институтов развития, поскольку эти деньги направлялись семьям в Непале, в Шри-Ланке, они поддерживали свои семьи, они смогли привести к тому, что эти семьи вышли за границы бедности. А сейчас эта ситуация очень серьезно сказывается. Это цены на удобрения, цены на нефть, но проблема в этих южноазиатских государствах - эти средства больше не направляются сказала Кнайсль

По словам экс-министра, проблемы для Юго-Восточной Азии от прекращения потока переводов - часть общей экономической драмы, которая разворачивается на Ближнем Востоке.

Мигранты находятся в сложной ситуации, они не получают средства, их иногда отправляют в неоплачиваемый отпуск, будь то сотрудники на стройке, будь то среда развлечений. Это большое количество сотрудников из Пакистана, из Непала, Шри-Ланки отметила Кнайсль

Также Карин Кнайсль отметила выигрышную переговорную позицию, которую занял Иран.