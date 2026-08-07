Оверчук сообщил, что товарооборот в ЕАЭС приближается к $100 млрд в год

Оверчук: товарооборот в ЕАЭС приближается в $100 миллиардам в год Оверчук сообщил, что товарооборот в ЕАЭС приближается к $100 млрд в год

Москва7 авг Вести.Товарооборот в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приближается к цифре $100 миллиардам в год. Об этом ИС "Вести" сообщил заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Он указал на рост взаимной торговли между странами-участницами союза.

Товарооборот растет, это объективно так. И мы приближаемся к цифре 100 млрд долларов в год. Понятно, что это зависит и от обменных курсов, и от других факторов. Ну, мы примерно находимся сейчас на этом уровне. И доля товарооборота, если посмотреть на общий товарооборот, который есть у государств-участников ЕАЭС, и посмотреть на взаимную торговлю, то взаимная торговля у нас растёт между нашими странами. И это очень важный показатель сказал Оверчук

Вице-премьер обратил внимание на то, что административные барьерые, которые препятствуют развитию взаимной торговли, снижаются в ЕАЭС.

Условия для взаимной торговли улучшаются, соответственно, бизнес реагирует. И мы видим эту динамику — рост взаимной торговли между государствами-участниками ЕАЭС. Это прямой результат работы и в том числе институтов Евразийского экономического союза, в том числе и тех вопросов, которые обсуждаются и на Евразийском Межправсовете, и, конечно же, на Высшем экономическом совете с главами государств. Это вот прямой результат этой работы добавил Оверчук

Также Оверчук сообщил, что страны ЕАЭС на 100% обеспечивают себя основными видами сельскохозяйственными продуктами.

Ранее 7 августа премьер Армении Никол Пашинян заявил, что принципы ЕАЭС, по его мнению, реализуются не в полной мере.