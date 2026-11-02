Озвучивший робопса в "Докторе Кто" актер Джон Лисон умер в 83 года Британский актер Джон Лисон скончался в 83 года

Москва2 ноя Вести.Британский актер Джон Лисон скончался в 83 года, сообщил сын актера Гай Дакер в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

С сожалением сообщаю о смерти моего отца, Джона Дакера, известного также как Джон Лисон. Он скончался… после летних месяцев болезни. Его уход был мирным написал Гай Дакер

Джон Лисон известен в первую очередь как актер, озвучивший робопса К9 из британского телесериала "Доктор Кто". Кроме того, он отметился ролями в детском телешоу "Радуга" (Rainbow), телесериалах "Королевский суд" (Crown Court), "Тень виселицы" (Shadow of the Noose), "Чисто английское убийство" (The Bill).