Москва6 апр Вести.Радиолюбители из сообщества Priyom запеленговали источник загадочной номерной станции V32, впервые появившейся в эфире после начала ударов США по Ирану. Об этом пишет Лента.ru.

По данным исследователей, коротковолновый передатчик расположен на территории американской военной базы в Беблингене, примерно в 15 километрах от Штутгарта.

По их мнению, радиостанция V32, скорее всего, была проектом ЦРУ, а за все технические вопросы отвечал 52-й батальон стратегической связи, расквартированный на той самой базе приводит данные издание

Станция вышла в эфир спустя примерно 12 часов после первых атак на Иран в феврале 2026 года. Мужской голос на фарси повторял слово "таваджох" ("внимание"), а затем начал зачитывать последовательности пятизначных чисел.

Судя по всему, операторы радиостанции работали в спешке и допускали ошибки. Во время передачи 7 марта в эфир попали системные звуки Windows 10, после чего трансляция оборвалась. Кроме того, на фоне были слышны гудки частотами 620 и 925 Гц – характерные сигналы военных радиостанций L3Harris Falcon в незашифрованном режиме. Это американская техника, поставки которой строго контролируются.

Исследователь номерных станций Марис Голдманис назвал появление V32 экстраординарным событием, поскольку существует множество других способов секретной связи. Журналист The Atlantic Шейн Харрис предположил, что Иран мог сам передавать и глушить сигнал, чтобы запутать спецслужбы, но ошибки оператора и американское оборудование указывают на более прозаичную версию: станцией пользуются США или их союзники.

В марте стало известно, что Иран активировал номерные радиостанции, применявшиеся еще во времена Первой мировой войны.

Ранее портал Axios сообщил, что США и Иран ведут переговоры о возможности прекращения огня на 45 дней.