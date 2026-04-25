Москва25 апр Вести.Американская сеть высокочастотной связи HFGCS передала загадочное сообщение длиной в 21 символ. Радиоперехват вызвал волну обсуждения в соцсетях и расшифровывается специалистами со всего мира.

В сети появился фрагмент записи, состоящий из комбинации букв и цифр: BRADFIELD 6CWCH7 6CWCH7F7TGFSUUJF2TGFS.

HFGCS (High Frequency Global Communications System) — это сеть радиосвязи, которая используется Военно-воздушными силами США для передачи критически важных команд. HFGCS сравнивают с известным "радио Судного дня", так как через систему транслируют критически важные распоряжения, вплоть до протоколов управления ядерным арсеналом.