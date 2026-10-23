Песков опроверг связь между освобождениями Хаббарда и автора канала "Рыбарь" Песков: освобождение Хаббарда и возвращение автора канала "Рыбарь" не связаны

Москва23 окт Вести.Решение президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда не связано с ситуацией, в которой оказался автор Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его спросили, сможет ли он прокомментировать, есть ли связь между этими случаями. Россиянин Звинчук вместе с семьей и съемочной командой были задержаны 9 октября в Черногории. Позже его отпустили в Россию. Тогда эксперты заявляли, что россиянин мог быть депортирован в США для пополнения обменного фонда. В сети обсуждалось, что этого не произошло, якобы потому что велись переговоры об освобождении Хаббарда.

Это не так заявил Песков

Ранее пресс-секретарь президента раскрыл, что Путин освободил Хаббарда, воевавшего на стороне ВСУ, из гуманитарных соображений.