Москва17 мая Вести.В Южной Корее солдаты массово делают пластические операции, что подрывает боеготовность армии. Об этом сообщает The Korea Times.

Отмечается, что служащие юного возраста, так называемые "зумеры", пользуются отпусками, чтобы сделать ринопластику или операцию на веках. В итоге после отдыха они возвращаются на службу "опухшие и с незажившими ранами".

Из-за этого командиры вынуждены освобождать их от тренировок и дежурств в целях безопасности, перекладывая дополнительные смены на сослуживцев говорится в сообщении

Эта тенденция также вызывает недовольство среди сослуживцев, которым приходится выполнять основную работу, в то время как выздоравливающие солдаты получают особые условия, указано в публикации.